Екатерина Глазырина: Немного не хватало адреналина, стрессовой ситуации, чтобы я вышла и зажглась

Россиянка Екатерина Глазырина прокомментировала свое выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Напомним, что Глазырина заняла шестое место, допустив два промаха. Победу праздновала немка Лаура Дальмайер.

- План на сегодняшнюю гонку был – справиться со стрельбой, потому что ветер гуляет. Как видно, даже со штрафом сегодня можно быть в шестерке. Планка была – вернуться. Не все, конечно, получилось на трассе, но скорость по сезону подтягивается, все реально, а первый старт дал такую точку отсчета.

Я вернулась после перерыва, но из-за шума трибун или соперников не переживаю. Я работаю со своей стрельбой, своим лыжным ходом, у меня есть задачи, которые нужно решить. А кто бежит рядом – я не переживаю. Сегодня, может, немного адреналина не хватало, стрессовой ситуации, чтобы я вышла и зажглась. Вчера на тренировке я была посвежее, хотелось бежать. Как результат сегодня – шестое место, но есть неудовлетворенность. Думаю, мы с тренером все разберем и сделаем выводы.

Да, в Эстерсунде я когда-то занимала призовое место, но были и падения. Здесь вечерние гонки заставляют ждать старта целый день, и это время надо уметь проводить грамотно. Но мы все в одинаковых условиях, - цитирует Глазырину официальный сайт СБР.

Сегодня в Эстерсунде состоится мужская индивидуальная гонка.