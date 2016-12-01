Екатерина Глазырина: Немного не хватало адреналина, стрессовой ситуации, чтобы я вышла и зажглась
Россиянка Екатерина Глазырина прокомментировала свое выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде.
Напомним, что Глазырина заняла шестое место, допустив два промаха. Победу праздновала немка Лаура Дальмайер.
- План на сегодняшнюю гонку был – справиться со стрельбой, потому что ветер гуляет. Как видно, даже со штрафом сегодня можно быть в шестерке. Планка была – вернуться. Не все, конечно, получилось на трассе, но скорость по сезону подтягивается, все реально, а первый старт дал такую точку отсчета.
Я вернулась после перерыва, но из-за шума трибун или соперников не переживаю. Я работаю со своей стрельбой, своим лыжным ходом, у меня есть задачи, которые нужно решить. А кто бежит рядом – я не переживаю. Сегодня, может, немного адреналина не хватало, стрессовой ситуации, чтобы я вышла и зажглась. Вчера на тренировке я была посвежее, хотелось бежать. Как результат сегодня – шестое место, но есть неудовлетворенность. Думаю, мы с тренером все разберем и сделаем выводы.
Да, в Эстерсунде я
Сегодня в Эстерсунде состоится мужская индивидуальная гонка.