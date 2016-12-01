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Бэйл пропустит четыре месяца из-за травмы

Источник:  ASКомментарии

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл пропустит четыре месяца после операции на лодыжке, сообщает AS. 

Футболист получил повреждение в матче группового раунда Лиги чемпионов со «Спортингом» (2:1). Бэйл из-за повреждения был заменен во втором тайме. Ранее сообщалось о более коротких сроках восстановления нападающего. Сейчас источник сообщает, что потребуется не менее четырех месяцев после операции.

В нынешнем сезоне 27-летний Гарет Бэйл провел 16 матчей и забил семь мячей при четырех голевых передачах. 

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