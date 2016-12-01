Самолет с футболистами «Шапекоэнсе» разбился в Колумбии из-за нехватки топлива

Секретарь службы безопасности гражданской авиации Колумбии Фредди Бонилья сообщил, что причиной авиакатастрофы самолета с футболистами клуба «Шапекоэнсе» стала нехватка топлива.

- После прибытия на место происшествия и осмотра обломков самолета было выявлено, что в лайнере закончилось топливо. Международные нормы указывают, что для полета самолет должен иметь топлива больше, чем нужно как минимум еще на 30 минут полета. В этом самолете не было дополнительного топлива для непредвиденных ситуаций, - цитирует Бонильью Liderweb.

28 ноября стало известно, что самолет, на борту которого находились представители бразильской команды, потерпел крушение. В результате авиакатастрофы 75 человек погибли, семеро выжили. В числе выживших был один из вратарей «Шапекоэнсе» Маркос Данило, который позднее скончался в больнице. Однако, его родственники опровергли эту информацию.

Среди тех, кто спасся, назывались еще три фамилии футболистов – вратарь Джексон Фольманн и защитники Алан Рушел и Нето. Еще три выживших – члены экипажа.