ЦСКА – «Оренбург». Чалов – лучший по ударам, Головин – по острым передачам

Вчера в матче 16-го тура премьер-лиги ЦСКА дома обыграл «Оренбург» – 2:0.

По данным InStat, ЦСКА больше владел мячом – 55% против 45%, сделал больше передач – 530 (точность – 81%) против 489 (80%), нанес больше ударов по воротам – 12 (5 в створ) против 9 (4), выиграл больше единоборств – 116 против 85, совершил больше удачных отборов – 31 против 21. Команды совершили по 32 обводки, армейцы были успешнее – 53% против 47%.

Самыми бьющими игроком матча стали Полуяхтов, Чалов и Натхо – по 3 удара. Самым точным был 18-летний нападающий – 2 удара в створ. Наибольшее количество передач сделал Головин – 81 (88%). Он же стал лучшим и по острым передачам – 7 (57%). В единоборства чаще всех вступали Воробьев, Вернблум и Фернандес – по 29. Самым эффективным из них стал Марио – 72%. А самыми активными в дриблинге были Тошич и Нехайчик – по 7 обводок (по 2 удачных).