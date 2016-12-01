ЦСКА – «Оренбург». Чалов – лучший по ударам, Головин – по острым передачам
Вчера в матче 16-го тура премьер-лиги ЦСКА дома обыграл «Оренбург» – 2:0.
По данным InStat, ЦСКА больше владел мячом – 55% против 45%, сделал больше передач – 530 (точность – 81%) против 489 (80%), нанес больше ударов по воротам – 12 (5 в створ) против 9 (4), выиграл больше единоборств – 116 против 85, совершил больше удачных отборов – 31 против 21. Команды совершили по 32 обводки, армейцы были успешнее – 53% против 47%.
Самыми бьющими игроком матча стали Полуяхтов, Чалов и Натхо – по 3 удара. Самым точным был 18-летний нападающий – 2 удара в створ. Наибольшее количество передач сделал Головин – 81 (88%). Он же стал лучшим и по острым передачам – 7 (57%). В единоборства чаще всех вступали Воробьев, Вернблум и Фернандес – по 29. Самым эффективным из них стал Марио – 72%. А самыми активными в дриблинге были Тошич и Нехайчик – по 7 обводок (по 2 удачных).
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Матч
Голы
Натхо 26 (1:0 - пен.). Игнашевич 79 (2:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий А., Фернандес, Березуцкий В., Щенников, Головин, Миланов, Натхо, Тошич (Игнашевич, 65), Вернблум (Набабкин, 83), Чалов (Страндберг, 72)
Оренбург: Гутор, Андреев, Ойеволе, Полуяхтов, Ефремов (Делькин, 57), Коронов (Батов, 77), Малых, Померко, Воробьёв, Нехайчик (Бамба, 85), Афонин
Предупреждения:
Тошич, 54; Игнашевич, 68 - Померко, 20; Андреев, 59
Удаления:
нет - Андреев, 75
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
30 ноября 19:30, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция