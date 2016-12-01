ЦСКА – «Оренбург». Игнашевич на позиции опорника показал 22% брака
Вчера в матче 16-го тура премьер-лиги ЦСКА дома обыграл «Оренбург» – 2:0.
Примечательно, что на 65-й минуте матча Игнашевич заменил Тошича, но занял позицию не в центре обороны, а в опорной зоне. По данным InStat, Сергей допустил 22% брака. На его счету 20 передач (точность – 95%), 8 единоборств (выигранные – 50%), 7 подборов и перехватов, две попытки отбора, один удар.
Игнашевич стал автором второго гола в ворота «Оренбурга». На 79-й минуте он точно пробил из-за пределов штрафной площади.
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Матч
Голы
Натхо 26 (1:0 - пен.). Игнашевич 79 (2:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий А., Фернандес, Березуцкий В., Щенников, Головин, Миланов, Натхо, Тошич (Игнашевич, 65), Вернблум (Набабкин, 83), Чалов (Страндберг, 72)
Оренбург: Гутор, Андреев, Ойеволе, Полуяхтов, Ефремов (Делькин, 57), Коронов (Батов, 77), Малых, Померко, Воробьёв, Нехайчик (Бамба, 85), Афонин
Предупреждения:
Тошич, 54; Игнашевич, 68 - Померко, 20; Андреев, 59
Удаления:
нет - Андреев, 75
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
30 ноября 19:30, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция