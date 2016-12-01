ЦСКА – «Оренбург». Игнашевич на позиции опорника показал 22% брака

Вчера в матче 16-го тура премьер-лиги ЦСКА дома обыграл «Оренбург» – 2:0.

Примечательно, что на 65-й минуте матча Игнашевич заменил Тошича, но занял позицию не в центре обороны, а в опорной зоне. По данным InStat, Сергей допустил 22% брака. На его счету 20 передач (точность – 95%), 8 единоборств (выигранные – 50%), 7 подборов и перехватов, две попытки отбора, один удар.

Игнашевич стал автором второго гола в ворота «Оренбурга». На 79-й минуте он точно пробил из-за пределов штрафной площади.