«Зенит» – «Уфа». Дзюба – лучший в единоборствах, Мак – самый бьющий игрок

Вчера в матче 16-го тура премьер-лиги «Зенит» дома обыграл «Уфу» – 2:0.

По данным InStat, «Зенит» больше владел мячом – 66% против 34%, сделал больше передач – 582 (точность – 81%) против 306 (69%), нанес больше ударов по воротам – 16 (6 в створ) против 9 (6), совершил больше обводок – 22 (удачные – 64%) против 21 (62%). Команды выиграли по 50% единоборств.

Самым бьющим игроком матча стал Мак – 4 удара (1 в створ). Наибольшее количество передач сделал Анюков – 83 (78%). В единоборства чаще всех вступал Дзюба – 28 (выиграл 36%). Самым активным в дриблинге был Ванек – 6 обводок (4 удачных). Наибольшее количество всех технико-тактических действий выполнил Нету – 124 (эффективность – 85%).