Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь- : -СКА
Футбол  Терек- : -Краснодар
Биатлон  Индивидуальная гонка. Мужчины
Футбол  Крылья Советов- : -Спартак
Футбол  Томь- : -Локомотив
Футбол  Анжи- : -Амкар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Зенит» – «Уфа». Дзюба – лучший в единоборствах, Мак – самый бьющий игрок

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вчера в матче 16-го тура премьер-лиги «Зенит» дома обыграл «Уфу» – 2:0.

По данным InStat, «Зенит» больше владел мячом – 66% против 34%, сделал больше передач – 582 (точность – 81%) против 306 (69%), нанес больше ударов по воротам – 16 (6 в створ) против 9 (6), совершил больше обводок – 22 (удачные – 64%) против 21 (62%). Команды выиграли по 50% единоборств.

Самым бьющим игроком матча стал Мак – 4 удара (1 в створ). Наибольшее количество передач сделал Анюков – 83 (78%). В единоборства чаще всех вступал Дзюба – 28 (выиграл 36%). Самым активным в дриблинге был Ванек – 6 обводок (4 удачных). Наибольшее количество всех технико-тактических действий выполнил Нету – 124 (эффективность – 85%).

Матч

Зенит - Уфа - 2:0 (0:0)

Голы

Жулиано 84 (1:0). Кокорин 90 (2:0).

Состав

Зенит: Лодыгин, Анюков, Ломбертс, Нету, Витсель, Мак (Кержаков А., 76), Маурисио (Юсупов, 81), Жулиано, Жирков, Дзюба, Кокорин

Уфа: Лунев, Аликин, Сухов, Васин, Живоглядов, Засеев, Ванек (Фатай, 85), Стоцкий, Безденежных, Сысуев (Обляков, 80), Кротов (Диего, 66)

Предупреждения:

Нету, 44 - нет

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

30 ноября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ЦСКА – «Оренбург». Игнашевич на позиции опорника показал 22% бракаВчера в матче 16-го тура премьер-лиги ЦСКА дома обыграл «Оренбург» – 2:0.«После «Краснодара» Лодыгина что-то встряхнуло». Ловчев о «Зените» и ЦСКА«После «Краснодара» Лодыгина что-то встряхнуло». Ловчев о «Зените» и ЦСКАОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о главных матчах среды.«Играть в начале декабря – нормально». Зенитовцы – о морозной победе над «Уфой»«Играть в начале декабря – нормально». Зенитовцы – о морозной победе над «Уфой»Кержаков хвалил Кокорина, Маурисио подбирал слова об авиакатастрофе в Колумбии, а Витсель посчитал нормальным играть в начале декабря.«Зенит» терял очки только при судьях из Москвы». Главное от Луческу и Гончаренко«Зенит» терял очки только при судьях из Москвы». Главное от Луческу и ГончаренкоТренеры после матча об «Уфе» говорили немного: Гончаренко спрашивали про ЦСКА, а Луческу высказывался о «Краснодаре» и московских судьях.Азамат Засеев: В матче с «Зенитом» «Уфа» создала больше моментов и не заслуживала пораженияЗащитник «Уфы» Азамат Засеев поделился впечатлениями от матча 16-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2).Жозе Маурисио: Для нас нет разницы, когда играть с «Ростовом»Полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио поделился впечатлениями от матча 16-го тура РФПЛ против «Уфы» (2:0).Аксель Витсель: Не знаю, буду ли в следующих матчах капитаном командыПолузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился впечатлениями от матча 16-го тура РФПЛ против «Уфы» (2:0).Шамиль Газизов: Гончаренко – в ЦСКА? Время покажетГенеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился впечатлениями от матча 16-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2).Игорь Безденежных: В матче с «Зенитом» «Уфе» немного не повезлоПолузащитник «Уфы» Игорь Безденежных поделился впечатлениями от матча 16-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2).Вячеслав Кротов: «Спартак» мне понравился больше, чем «Зенит» – они же на первом месте идутНападающий «Уфы» Вячеслав Кротов поделился впечатлениями от матча 16-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2).Ориентация – север. Как «Зенит», несмотря на мороз, одержал победуОриентация – север. Как «Зенит», несмотря на мороз, одержал победуЗенитовцы выиграли морозный последний матч дома, хотя самой энергичной на арене была игра не в футбол, а в снежки.Александр Кержаков: Было бы неожиданно, если бы игру «Зенита» с «Ростовом» перенеслиНападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением об отмене переноса матча 17-го тура РФПЛ против «Ростова».Александр Кержаков: Нам повезло, что «Уфа» не реализовала моментыНападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился впечатлениями от матча 16-го тура РФПЛ против «Уфы» (2:0).Мирча Луческу: Во всех матчах, где мы теряли очки, нас судили московские арбитры. А у них, как у всех людей, есть симпатииГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча 16-го тура РФПЛ против «Уфы» (2:0).Виктор Гончаренко: У меня в контракте есть пункт, по которому я могу сменить «Уфу» на ЦСКАГлавный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от матча 16-го тура РФПЛ против «Зенита» (2:0).«Зенит» обыграл «Уфу», Жулиано забил седьмой мяч в чемпионатеВ матче 16-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Уфу» со счетом 2:0.Сергей Прядкин: Мы не видим возможности перенести матч «Ростов» – «Зенит»Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал возможный перенос матча 17-го тура «Ростов» - «Зенит».«Зенит» – «Уфа» - 2:0. Как это былоВ среду, 30 ноября в матче 16-го тура чемпионата России «Зенит» примет «Уфу».«Зенит» – «Уфа». Фанаты хозяев выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в КолумбииБолельщики «Зенита» вывесили баннер со словом «Condolencias», которое с португальского переводится как «Соболезнования».Вячеслав Булавин: Разногласия в «Зените» не должны негативно отразиться на игреБывший полузащитник «Зенита» Вячеслав Булавин поделился ожиданиями от матча 16-го тура РФПЛ между петербургским клубом и «Уфой».

Уфа
Уфакалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Артём Дзюба
Артём Дзюбавсе новости

Cпецпредложение