«Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к Неймару

Нападающий «Барселоны» Неймар может переехать в чемпионат Англии. Об этом сообщает издание Daily Record.



По информации источника, на игрока сборной Бразилии претендует «Манчестер Юнайтед», который возобновил интерес к футболисту и готов выложить за него 180 млн евро.

Ранее отец Неймара заявил, что минувшим летом за его сына «Юнайтед» предлагал «Барселоне» 220 млн евро, однако, каталонцы ответили отказом.

В нынешнем сезоне 24-летний нападающий провел во всех турнирах 16 матчей, забил 6 голов и отдал 13 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает футболиста в 100 млн евро, а его контракт с сине-гранатовыми рассчитан до 2021 года.



