Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь- : -СКА
Футбол  Терек- : -Краснодар
Биатлон  Индивидуальная гонка. Мужчины
Футбол  Крылья Советов- : -Спартак
Футбол  Томь- : -Локомотив
Футбол  Анжи- : -Амкар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к Неймару

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Барселоны» Неймар может переехать в чемпионат Англии. Об этом сообщает издание Daily Record.

По информации источника, на игрока сборной Бразилии претендует «Манчестер Юнайтед», который возобновил интерес к футболисту и готов выложить за него 180 млн евро.

Ранее отец Неймара заявил, что минувшим летом за его сына «Юнайтед» предлагал «Барселоне» 220 млн евро, однако, каталонцы ответили отказом.

В нынешнем сезоне 24-летний нападающий провел во всех турнирах 16 матчей, забил 6 голов и отдал 13 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает футболиста в 100 млн евро, а его контракт с сине-гранатовыми рассчитан до 2021 года.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Терри покинет «Челси» в 2017 году и станет игроком китайского клубаКапитан «Челси» Джон Терри принял решение покинуть лондонский клуб по окончании нынешнего сезона.Хаби Алонсо: Удивлен прогрессом Зидана, его «Реал» – очень наглая командаХаби Алонсо: Удивлен прогрессом Зидана, его «Реал» – очень наглая командаБывший полузащитник мадридского «Реала», который ныне выступает за мюнхенскую «Баварию», дал интервью испанскому изданию.«Ливерпуль» встретится с «Саутгемптоном», а «МЮ» – с «Халлом» в полуфиналах Кубка английской лиги«Ливерпуль» сыграет с «Саутгемптоном», а «Манчестер Юнайтед» - с «Халл Сити» в полуфинале Кубка английской лиги, сообщает официальный микроблог турнира в «твиттере».«Барселона» в гостях не смогла обыграть «Эркулес»Футболисты «Барселоны» в первом матче 1/16 финала Кубка Испании сыграли вничью с «Эркулесом».«МЮ» разгромил «Вест Хэм» и вышел в полуфинал Кубка английской лигиФутболисты «Манчестер Юнайтед» в матче 1/4 финала Кубка английской лиги переиграли «Вест Хэм» из Лондона.Моуринью дисквалифицирован на один матч и оштрафован на 16 тысяч фунтовГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью наказан за некорректное поведение в матче 13-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма».Александр Овечкин: Не мог упустить шанс познакомиться с Месси, я фанат «Барселоны»Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о том, что он познакомился с форвардом «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелем Месси.«Зенит» сделал «Анжи» предложение по Беленову«Зенит» сделал «Анжи» предложение о трансфере вратаря Александра Беленова, сообщает «Спортфакт».«Вест Хэм» нацелился на вратаря «Челси» БеговичаВторой голкипер «Челси» Асмир Бегович может продолжить карьеру в другом лондонском клубе - «Вест Хэм», сообщает The Sun.Спонсор «Интера»: Переход Месси – мечта, которая когда-нибудь сбудетсяГлава компании «Пирелли», которая является спонсором миланского «Интера, Марко Тронкетти Провера выразил надежду, что форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси перейдет в итальянский клуб.«Барселона» продаст Алейша Видаля ради трансфера СрныКапитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна может покинуть команду в январе 2017 года.Моуринью рассчитывает за счет Ибрагимовича приобрести защитника «Бенфики»Как сообщалось ранее, наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью намерен укрепить защитную линию команды в январе 2017 года.Юрий Семин: Уход Самедова? «Локомотив» будет рад, если Александр останется в командеГлавный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что сегодня у него состоится беседа с полузащитником Александром Самедовым, в ходе которой специалист постарается разъяснить ситуацию о будущем игрока.Средства, вырученные с матча «Барселона» – «Реал», будут переданы «Шапекоэнсе»Как сообщает Мidiario.com, средства, вырученные с матча чемпионата Испании «Барселона» - «Реал», будут переданы бразильскому клубу «Шапекоэнсе».Новичок «Барселоны»: Было скучно смотреть, как играет команда под руководством ГвардиолыНовичок «Барселоны» Самюэль Юмтити высказался об игре каталонского клуба под руководством Хосепа Гвардиолы.«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» поборются за игрока «Бенфики»Как сообщает Calciomercato.com, защитник «Бенфики» Виктор Линделёф может покинуть португальский клуб в январе 2017 года.Валерий Масалитин: Допускаю, что Слуцкий до сих пор не пришел в себя после ЕвроВалерий Масалитин: Допускаю, что Слуцкий до сих пор не пришел в себя после ЕвроБывший нападающий московского ЦСКА прокомментировал информацию о возможном уходе Леонида Слуцкого из столичной команды.Озил и Ди Мария готовы вернуться в мадридский «Реал»Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил и вингер «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария хотели бы вернуться в мадридский «Реал», сообщает Marca.Самедов нужен «Спартаку» как замена Промесу. Колонка Евгения ДзичковскогоСамедов нужен «Спартаку» как замена Промесу. Колонка Евгения ДзичковскогоКак уже сообщал «Советский спорт», полузащитник «Локомотива» Александр Самедов может перейти в «Спартак».Валерий Масалитин: Чтобы вернуться в ЦСКА, Газзаев должен пойти на перемены в своей жизниБывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин – о возможном возвращении Валерия Газзаева в стан армейского клуба.

Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Неймар
Неймарвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы

Cпецпредложение