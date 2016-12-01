Овечкин вошел в пятерку самых высокооплачиваемых игроков НХЛ по версии Forbes

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин занял пятое место в списке самых высокооплачиваемых игроков лиги по версии журнала Forbes, сообщает официальный сайт издания.

Доход 31-летнего Овечкина составляет 14 миллионов долларов в год. Больше в этом рейтинге Forbes россиян нет.

Лидером в списке является канадец Джонотан Тэйвз из «Чикаго», зарабатывающий 16 миллионов долларов в год. Второе место занял капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби (15,4 млн долларов), тройку замкнул нападающий «Чикаго» Патрик Кейн (14,8 млн евро).