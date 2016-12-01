Терри покинет «Челси» в 2017 году и станет игроком китайского клуба

Капитан «Челси» Джон Терри принял решение покинуть лондонский клуб по окончании нынешнего сезона.



Как сообщает The London Evening Standard, защитник «синих» дал согласие на переход в китайский клуб «Шанхай Шэньхуа».



Ранее сообщалось, что игроком также интересуется «Гуанчжоу Эвергранд», который готов предложить ему контракт с зарплатой в 8 миллионов фунтов в год.

В нынешнем сезоне 35-летний англичанин провел на клубном уровне 3 матча, не отметившись голевыми действиями на поле. Добавим, что его контракт с «Челси» истекает летом 2017 года.