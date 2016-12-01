Артем Зуб близок к переходу из «Амура» в СКА

Защитник хабаровского «Амура» Артем Зуб в ближайшее время может пополнить состав СКА, сообщает «Чемпионат.com».

По мнению портала, петербуржцы уже договорились о трансфере защитника. Зуб может присоединиться к СКА 3 декабря, когда армейцы проведут матч в Хабаровске.

Напомним, 21-летний защитник провел в регулярном чемпионате КХЛ-2016/17 34 матча, в которых набрал 9 (2+7) очков при показателе полезности «-2».

В ноября 2016 года Зуб в составе сборной России принял участие в Кубке Карьялы, где в трех матчах отметился голевой передачей.