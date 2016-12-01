Марко Девич: Обыграли «Арсенал» за счет индивидуальных качеств

Нападающий «Рубина» Марко Девич поделился впечатлениями от матча 16-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (1:0).

- Очень холодно, тяжело. Играть, когда температура ниже, чем минус 11-12, очень тяжело. Но мы были в одинаковых условиях с «Арсеналом». Несмотря на погоду, во втором тайме показали неплохой рисунок игры.

Победили за счет индивидуальных качеств наверно. В голевой атаке М’Вила сыграл великолепно, сразу дал пас в свободную зону и Жонатас забил. Надо сказать, что Рыжиков два раза тоже среагировал очень здорово, как всегда, - цитирует Девича официальный сайт «Рубина».

В среду футболисты казанского «Рубина» переиграли тульский «Арсенал» в матче 16-го тура РФПЛ. Встреча прошла на поле стадиона «Казань Арена» и завершился со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече на 62-й минуте забил бразильский нападающий казанской команды Жонатас. Матч «Спартак» - «Рубин» должен состояться в Москве 5 декабря.