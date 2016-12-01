Сегодня стартует продажа билетов на Кубок конфедераций
Открытая продажа билетов на матчи Кубка конфедераций-201
Начиная с 14.00 по моско
Можно выбрать билет на любой из 16 матчей Кубка, причем впервые ФИФА выпускает билеты не трёх категорий, а четырех. 4-я доступна только для граждан России.
Это еще не покупка билета, а подача заявки. После 19 января все заявки соберут и пересчитают. Если спрос превысит выделенный лимит, покупателей определят методом случайной жеребьевки. Оповестят счастливчиков до 1 марта. Деньги с карты спишут только в момент подтверждения.
В кассе билеты тоже можно будет купить, но только на последнем этапе – с апреля по июль, в главных билетных центрах ФИФА в России.
Обращаем внимание, что любой из матчей можно будет посетить только при наличии двух документов: после покупки билета на специальном сайте нужно будет оформить Паспорт болельщика (аналогично тому, как это происходило во время Олимпиады в Сочи).