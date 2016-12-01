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Сегодня стартует продажа билетов на Кубок конфедераций

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Открытая продажа билетов на матчи Кубка конфедераций-2017 стартует сегодня официально в России.

Начиная с 14.00 по московскому времени все желающие болельщики смогут подать заявку. Делается это на официальном сайте ФИФА.

Можно выбрать билет на любой из 16 матчей Кубка, причем впервые ФИФА выпускает билеты не трёх категорий, а четырех. 4-я доступна только для граждан России.

Это еще не покупка билета, а подача заявки. После 19 января все заявки соберут и пересчитают. Если спрос превысит выделенный лимит, покупателей определят методом случайной жеребьевки. Оповестят счастливчиков до 1 марта. Деньги с карты спишут только в момент подтверждения.

В кассе билеты тоже можно будет купить, но только на последнем этапе – с апреля по июль, в главных билетных центрах ФИФА в России.

Обращаем внимание, что любой из матчей можно будет посетить только при наличии двух документов: после покупки билета на специальном сайте нужно будет оформить Паспорт болельщика (аналогично тому, как это происходило во время Олимпиады в Сочи).

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