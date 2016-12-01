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Фредди Роуч: Не уверен, что реванш Ковалев – Уорд состоится

Источник:  Р-СпортКомментарии

Известный американский тренер Фредди Роуч выразил мнение, что организация реванша между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом находится под вопросом.

Напомним, первый бой между спортсменами состоялся 20 ноября. Судьи отдали победу Уорду, который в начале встречи был послан в нокдаун. 

«Реванш в бою между Ковалевым и Уордом должен быть, поскольку зрители были недовольны. Но я не уверен, что он состоится, хотя это было бы справедливо. Не всегда случается то, что по логике должно случиться. Очень многое здесь все-таки упирается в деньги.

Я видел этот бой, я дружу и с Ковалевым, и с Уордом, перед боем я был уверен, что Ковалев — фаворит. Я думал, что выиграет в девяти раундах. Я не знаю, почему так вышло», – цитирует Роуча агентство «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что ответный поединок между Ковалевым и Уордом может состояться в апреле 2017 года. 

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