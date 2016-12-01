Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь- : -СКА
Футбол  Терек- : -Краснодар
Биатлон  Индивидуальная гонка. Мужчины
Футбол  Крылья Советов- : -Спартак
Футбол  Томь- : -Локомотив
Футбол  Анжи- : -Амкар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Емельяненко: Мне всего 35 лет, и я уверен, что еще могу выйти на высокий уровень

Источник:  «Известия»Комментарии

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал о своих планах на будущее, отметив, что в скором времени вернется к полноценным тренировкам.

«Находясь в тюрьме, я постоянно поддерживал физическую форму. Конечно, у меня не было полноценных условий для занятий спортом, но сейчас, после небольшого отдыха, я вновь займусь серьезными тренировками.

ММА –  это моя жизнь. Я не вижу себя вне спорта. Мне всего 35 лет, и я уверен, что еще могу выйти на достаточно высокий уровень и бороться за серьезные достижения. Уже сейчас есть несколько интересных предложений, но пока рано о чем-то говорить. Для начала я хочу навестить мать, съездить на родину в Старый Оскол, а уже потом начну плотно тренироваться и готовиться к поединкам», – цитирует Александра Емельяненко издание «Известия».

Напомним, Емельяненко по приговору московского суда получил четыре с половиной года колонии общего режима. Помимо реального срока заключения, Емельяненко приговорен к штрафу в 50 тысяч рублей.

Спортсмен был обвинен по двум статьям: изнасилование и похищение документов. В марте прошлого года Полина Степанова обвинила бойца в совершении насильственных действий сексуального характера. 10 мая 2014-го Емельяненко был взят под стражу и доставлен в следственный изолятор, где провел чуть больше года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Вердум – Веласкес и еще 12 самых ожидаемых боев декабряВердум – Веласкес и еще 12 самых ожидаемых боев декабря«Советский спорт» анонсирует самые ожидаемые бои ММА в декабре.Американская организация Bellator наложила запрет на проведение Харитоновым боя в РоссииБой российского бойца Сергея Харитонова против бразильца Франциско Сандро да Силвы, намеченный на 3 декабря в Екатеринбурге в рамках турнира «MixFace», будет отложен по причине запрета, наложенного американской организацией «Bellator» на проведение боев спортсменом в срок до 90 дней, - об этом сообщил Сергей Харитонов.Безерра прибыл в Россию на бой с ХаритоновымБоец смешанного стиля Франциско Сандро да Силва Безерра по прозвищу «Туши Свет» прибыл в Екатеринбург. 3 декабря бразилец проведет бой в рамках турнира «MixFace» против российского тяжеловеса Сергея Харитонова.Рамзан Кадыров: Емельяненко поступил не этично и не по-мужски, полез в мою семьюГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил своим детям вызвать на поединок Федора Емельяненко, выразив недовольство поведением знаменитого бойца, который ранее раскритиковал организацию детских боев в городе Грозный.Нокаут Макгэнна и возвращение Александра. Обзор главных событий в ММА за неделюНокаут Макгэнна и возвращение Александра. Обзор главных событий в ММА за неделюВозвращение Александра Емельяненко, жесткий нокаут в исполнении Джека Макгэнна, турнир ACB в Ростове-на-Дону. Все это в нашем обзоре.Штырков после победы над Антонио Силвой ворвался в топ-30 лучших тяжеловесов мира, обогнав ЕмельяненкоРоссийский боец смешанного стиля Иван Штырков, который на прошлой неделе в Екатеринбурге победил знаменитого Антонио Силву, значительно улучшил свои позиции в мировом рейтинге лучших тяжеловесов мира.Вартанян победил Шаблия на турнире ACB 49В Ростове-на-Дону состоялся турнир по смешанным единоборствам ACB 49, в главном поединке которого Эдуард Вартанян встречался с Александром Шаблием.Сборная России в полном составе вышла в финал чемпионата мира по ММА в МакаоВ китайском Макао стартовал чемпионат мира по ММА. По результатам первого соревновательного дня сборная России в полном составе вышла в финал чемпионата мира. В финальных боях чемпионата мира, которые пройдут 28 ноября, встретятся:Противостояние Беслана Афашагова и Руслана Керимова пройдет в андеркате боя Харитонов-Беззера3 декабря в Екатеринбурге Победитель Гран-при «Кубок Черного моря», 26-летний Беслан Афашагов (Нальчик) и чемпион Южного Федерального округа по ММА 23-летний Руслан Керимов (Новороссийск) сойдутся в противостоянии за право назваться победителем турнира PRIME SELECTION -2016 в весовой категории до 66 кг.Венер Галиев: Дух воина во мне присутствовал всегдаВенер Галиев: Дух воина во мне присутствовал всегдаЧемпион мира по боевому самбо Венер Галиев по прозвищу «Башкир» проведет бой против перспективного бразильского бойца Марсио Андраде.Ахмедов победил Ноука на турнире UFC Fight Night 101В Сиднее (Австралия) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 101. В главном поединке Роберт Уиттакер в первом раунде техническим нокаутом победил Дональда Брунсона.Хабиб Нурмагомедов: Первый канал может показать поединок ММА уже в августеРоссийский боец ММА в легкой весовой категории, претендент на титул чемпиона UFC Хабиб Нурмагомедов уверен, что прямые трансляции турниров по правилам смешанных единоборств дадут импульс развитию всего вида спорта.Хабиб Нурмагомедов: Женщины в нашей команде есть, но они домаПретендент на чемпионский пояс UFC в легком весе, российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, найдется ли в его новой команде Eagles MMA Team место для представительниц прекрасной половины человечества.Расул Мирзаев о поражении от Левана Макашвили: Я взял на себя слишком большой грузРоссийский боец ММА Расул Мирзаев рассказал о причинах первого в своей истории поражения, которое он потерпел во встрече с грузинским бойцом Леваном Макашвили.Нурмагомедов о названии команды Eagles MMA: У России символ – тоже орел. Так что, почему бы и нетРоссийский боец ММА, претендент на титул чемпиона UFC в легком весе и президент бойцовской команды Eagles MMA Team рассказал, как появилось название клуба, которое с английского языка переводится, как «орлы».Объединяй и властвуй! Хабиб Нурмагомедов представил бойцовскую команду EaglesОбъединяй и властвуй! Хабиб Нурмагомедов представил бойцовскую команду EaglesВ Москве прошла презентация бойцовской команды Eagles MMA Team, президентом которой стал Хабиб Нурмагомедов.Мирзаев подписал контракт с американской организацией WSOFРоссийский боец смешанных единоборств Расул Мирзаев подписал контракт с американской организацией WSOF.Александр Емельяненко освободился из колонииИзвестный боец смешанного стиля Александр Емельяненко вышел на свободу. Об этом сообщил адвокат российского спортсмена Кахабер Долбадзе.Хабиб Нурмагомедов представил бойцовскую команду Eagles ММАРоссийский боец ММА совместно с промоушеном Fight Nights Global создали собственную бойцовскую команду, в которую вошли лучшие российские представители смешанных единоборств.Менеджер Емельяненко: Планировали организовать Александру бой с Антонио СилвойМенеджер Александра Емельяненко Олег Раевский заявил, что россиянин мог провести поединок с бразильцем Антоньо Сильвой.

Александр Емельяненко
Александр Емельяненковсе новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства

Cпецпредложение