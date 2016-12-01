Александр Емельяненко: Мне всего 35 лет, и я уверен, что еще могу выйти на высокий уровень

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал о своих планах на будущее, отметив, что в скором времени вернется к полноценным тренировкам.



«Находясь в тюрьме, я постоянно поддерживал физическую форму. Конечно, у меня не было полноценных условий для занятий спортом, но сейчас, после небольшого отдыха, я вновь займусь серьезными тренировками.

ММА – это моя жизнь. Я не вижу себя вне спорта. Мне всего 35 лет, и я уверен, что еще могу выйти на достаточно высокий уровень и бороться за серьезные достижения. Уже сейчас есть несколько интересных предложений, но пока рано о чем-то говорить. Для начала я хочу навестить мать, съездить на родину в Старый Оскол, а уже потом начну плотно тренироваться и готовиться к поединкам», – цитирует Александра Емельяненко издание «Известия».

Напомним, Емельяненко по приговору московского суда получил четыре с половиной года колонии общего режима. Помимо реального срока заключения, Емельяненко приговорен к штрафу в 50 тысяч рублей.



Спортсмен был обвинен по двум статьям: изнасилование и похищение документов. В марте прошлого года Полина Степанова обвинила бойца в совершении насильственных действий сексуального характера. 10 мая 2014-го Емельяненко был взят под стражу и доставлен в следственный изолятор, где провел чуть больше года.

