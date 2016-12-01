Игроки «Слована» могут бойкотировать матч КХЛ из-за долгов по зарплате

Хоккеисты братиславского «Слована» могут бойкотировать матч регулярного чемпионата КХЛ с новокузнецким «Металлургом» из-за долгов по зарплате.

- Нам обещали, что деньги заплатят до конца ноября. В четверг мы сядем с командой и обсудим, что будем делать. Так не может продолжаться. Примем правильное решение для всех, - цитирует нападающего «Слована» Радека Смоленяка hokej.sk.

«Слован» с 42 очками после 35 матчей занимает 12-е место в Западной конференции КХЛ. Матч «Слован» - «Металлург» (Новокузнецк) запланирован на 2 декабря.