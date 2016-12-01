Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь- : -СКА
Футбол  Терек- : -Краснодар
Биатлон  Индивидуальная гонка. Мужчины
Футбол  Крылья Советов- : -Спартак
Футбол  Томь- : -Локомотив
Футбол  Анжи- : -Амкар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Бавария» и «Челси» поборются за игрока «Хоффенхайма»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Хоффенхайма» Никлас Зюле может покинуть клуб в январе 2017 года. Об этом утверждает издание ESPN.

Согласно информации источника, за игрока немецкой команды поборются «Челси» и мюнхенская «Бавария». Отмечается, что для наставника «синих» Антонио Конте футболист является главной трансферной целью, поскольку специалист уверен, что «Челси» нуждается в усилении защитной линии.

В нынешнем сезон 21-летний Зюле провел во всех турнирах 12 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает защитника в 12 млн евро, а его контракт с «Хоффенхаймом» рассчитан до 2019 года.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...

Хоффенхайм
Хоффенхаймкалендарьстатистика
Челси
Челсикалендарьстатистика
Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Никлас Зюле
Никлас Зюлевсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы

Cпецпредложение