«Бавария» и «Челси» поборются за игрока «Хоффенхайма»

Защитник «Хоффенхайма» Никлас Зюле может покинуть клуб в январе 2017 года. Об этом утверждает издание ESPN.



Согласно информации источника, за игрока немецкой команды поборются «Челси» и мюнхенская «Бавария». Отмечается, что для наставника «синих» Антонио Конте футболист является главной трансферной целью, поскольку специалист уверен, что «Челси» нуждается в усилении защитной линии.

В нынешнем сезон 21-летний Зюле провел во всех турнирах 12 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает защитника в 12 млн евро, а его контракт с «Хоффенхаймом» рассчитан до 2019 года.



