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РФПЛ. 16-й тур. «Крылья» примут «Спартак», «Томь» сыграет с «Локомотивом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей 16-го тура РФПЛ.

РФПЛ
16-й тур

Матч

Урал - Ростов - 1:0 (1:0)

Голы

Лунгу 38 (1:0).

Состав

Урал: Заболотный, Кулаков, Новиков (Ставпец, 87), Фонтанелло, Данцев, Коробов (Подоксёнов, 90), Фидлер, Павленко, Динга, Павлюченко, Лунгу (Меркулов, 60)

Ростов: Медведев, Терентьев, Гуйе, Кудряшов, Гранат, Эззатоллахи, Григорьев, Киреев, Препелицэ, Байрамян (Думбия, 72), Бухаров

Предупреждения:

Лунгу, 39 - Препелицэ, 29; Гуйе, 55

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

30 ноября 17:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

Матч

Рубин - Арсенал - 1:0 (0:0)

Голы

Жонатас 62 (1:0).

Состав

Рубин: Рыжиков, Бурлак, Набиуллин, Самбрано, Бауэр, Камболов (Оздоев, 83), Мвила, Гарсия (Лестьенн, 59), Рочина, Жонатас (Девич, 80), Жемалетдинов

Арсенал: Левашов, Беляев, Вергара, Хагуш, Горбатюк, Ершов (Рыжков, 86), Берхамов, Максимов (Мухаметшин, 46 Аппаев, 69), Стеклов, Горбатенко, Бурмистров

Предупреждения:

Рыжиков, 90 - Хагуш, 33

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

30 ноября 19:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

Матч

Зенит - Уфа - 2:0 (0:0)

Голы

Жулиано 84 (1:0). Кокорин 90 (2:0).

Состав

Зенит: Лодыгин, Анюков, Ломбертс, Нету, Витсель, Мак (Кержаков А., 76), Маурисио (Юсупов, 81), Жулиано, Жирков, Дзюба, Кокорин

Уфа: Лунев, Аликин, Сухов, Васин, Живоглядов, Засеев, Ванек (Фатай, 85), Стоцкий, Безденежных, Сысуев (Обляков, 80), Кротов (Диего, 66)

Предупреждения:

Нету, 44 - нет

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

30 ноября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция

Матч

ЦСКА - Оренбург - 2:0 (1:0)

Голы

Натхо 26 (1:0 - пен.). Игнашевич 79 (2:0).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий А., Фернандес, Березуцкий В., Щенников, Головин, Миланов, Натхо, Тошич (Игнашевич, 65), Вернблум (Набабкин, 83), Чалов (Страндберг, 72)

Оренбург: Гутор, Андреев, Ойеволе, Полуяхтов, Ефремов (Делькин, 57), Коронов (Батов, 77), Малых, Померко, Воробьёв, Нехайчик (Бамба, 85), Афонин

Предупреждения:

Тошич, 54; Игнашевич, 68 - Померко, 20; Андреев, 59

Удаления:

нет - Андреев, 75

Судья:

Сергей Иванов (Россия)

Место и дата

30 ноября 19:30, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция

Матч

Крылья Советов - Спартак

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

01 декабря 18:00, Металлург, Текстовая трансляция

Матч

Терек - Краснодар

Судья:

Игорь Федотов (Россия)

Место и дата

01 декабря 18:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

Матч

Томь - Локомотив

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

01 декабря 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция

Матч

Анжи - Амкар

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

01 декабря 20:30, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

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