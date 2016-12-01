РФПЛ. 16-й тур. «Крылья» примут «Спартак», «Томь» сыграет с «Локомотивом»
Результаты матчей 16-го тура РФПЛ.
РФПЛ
16-й тур
Матч
Голы
Лунгу 38 (1:0).
Состав
Урал: Заболотный, Кулаков, Новиков (Ставпец, 87), Фонтанелло, Данцев, Коробов (Подоксёнов, 90), Фидлер, Павленко, Динга, Павлюченко, Лунгу (Меркулов, 60)
Ростов: Медведев, Терентьев, Гуйе, Кудряшов, Гранат, Эззатоллахи, Григорьев, Киреев, Препелицэ, Байрамян (Думбия, 72), Бухаров
Предупреждения:
Лунгу, 39 - Препелицэ, 29; Гуйе, 55
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
30 ноября 17:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Жонатас 62 (1:0).
Состав
Рубин: Рыжиков, Бурлак, Набиуллин, Самбрано, Бауэр, Камболов (Оздоев, 83), Мвила, Гарсия (Лестьенн, 59), Рочина, Жонатас (Девич, 80), Жемалетдинов
Арсенал: Левашов, Беляев, Вергара, Хагуш, Горбатюк, Ершов (Рыжков, 86), Берхамов, Максимов (Мухаметшин, 46 Аппаев, 69), Стеклов, Горбатенко, Бурмистров
Предупреждения:
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
30 ноября 19:00, Казань Арена, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Жулиано 84 (1:0). Кокорин 90 (2:0).
Состав
Зенит: Лодыгин, Анюков, Ломбертс, Нету, Витсель, Мак (Кержаков А., 76), Маурисио (Юсупов, 81), Жулиано, Жирков, Дзюба, Кокорин
Уфа: Лунев, Аликин, Сухов, Васин, Живоглядов, Засеев, Ванек (Фатай, 85), Стоцкий, Безденежных, Сысуев (Обляков, 80), Кротов (Диего, 66)
Предупреждения:
Нету, 44 - нет
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
30 ноября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Натхо 26 (1:0 - пен.). Игнашевич 79 (2:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий А., Фернандес, Березуцкий В., Щенников, Головин, Миланов, Натхо, Тошич (Игнашевич, 65), Вернблум (Набабкин, 83), Чалов (Страндберг, 72)
Оренбург: Гутор, Андреев, Ойеволе, Полуяхтов, Ефремов (Делькин, 57), Коронов (Батов, 77), Малых, Померко, Воробьёв, Нехайчик (Бамба, 85), Афонин
Предупреждения:
Тошич, 54; Игнашевич, 68 - Померко, 20; Андреев, 59
Удаления:
нет - Андреев, 75
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
30 ноября 19:30, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
01 декабря 18:00, Металлург, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
01 декабря 18:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
01 декабря 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
01 декабря 20:30, Анжи-Арена, Текстовая трансляция