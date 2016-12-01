Кулемин повторил рекорд НХЛ, отличившись через 3 секунды после партнера по команде (видео)

Российский нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин повторил рекорд НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Питтсбургом».



Как сообщает официальный сайт лиги, спортсмен из РФ сумел забросить шайбу спустя три секунды после того, как его партнер по клубу Андерс Ли поразил ворота соперника.





Напомним, Ли отличился на 59-й минуте и 33-й секунде, а Кулемин отправил шайбу в пустые ворота спустя три секунды. Это повторение рекорда НХЛ по минимальной разнице во времени между двумя заброшенными шайбами.



Отметим, что прежнее достижение было установлено в 1935 году игроками «Сент-Луиса», а в 2004-м его повторили хоккеисты «Миннесоты».