Олег Терехин: Семин правильно сказал: Миранчуку не надо гнаться за деньгами, а надо в футбол играть

Бывший нападающий московского «Локомотива» Олег Терехин оценил игру полузащитника железнодорожников Алексея Миранчука.

- Честно: последние два года я от Миранчука ничего не вижу. Недавно смотрел его статистику: 16 игр, 1 передача - ну, что это? Ему 21 год, да, он перспективный мальчишка, но ему еще расти и расти. Я уверен, что вокруг него все мутят агенты. Юрий Павлович Семин правильно сказал: за деньгами ему гнаться не надо, а надо в футбол играть. Миранчуку нужно остаться в «Локомотиве» и спокойно доказывать, что он футболист, а не слушать агентов. Агенты все портят, - цитирует Терехина Euro-football.ru.

Напомним, что по информации «Советского спорта», на 21-летнего полузащитника сборной России претендуют и другие топовые российские клубы. При этом и вариант продления контракта с «Локомотивом» окончательно отвергать не стоит. Также есть вероятность перехода и в европейский клуб.

Добавим, что контракт Миранчука с «Локомотивом» действует до ноября 2017 года. Таким образом, официально переговоры с другими клубами представители футболиста смогут вести только после окончания чемпионата, когда до окончания срока контракта останется полгода.