Ринат Билялетдинов: Не верю, что Слуцкий покинет ЦСКА, информация об уходе, скорее всего, вброс

Бывший наставник казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о возможном уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера ЦСКА.



«Сомневаюсь, что за этим стоит что-то серьезное. Скорее всего, вброс. Конечно, чтобы судить, нужно быть внутри команды, но я просто поводов не вижу. Проблемы есть, но они исходят не от Слуцкого. Кадровый голод в ЦСКА накапливался уже не один месяц и не один сезон. К тому же, если вспомнить, осенние спады у команды происходят регулярно. Элемент совпадения присутствует, но не больше.

Тренер – это такая профессия, легко подбиваемая. Любые идеи осуществляются непосредственно игроками на поле, от кадрового ресурса ты никуда не денешься. Всегда тренер выглядит самым виноватым. Бывает, конечно, износ, усталость, когда в коллективе устают друг от друга, замылился глаз. Так писали про Газзаева, когда он уходил из ЦСКА. Есть такое понятие в спортивной методике, как привыкание организма к нагрузкам, когда эффект снижается. Но я не думаю, что это главная причина.

Стадион построили, а то, что денег не осталось на качественные трансферы – это обратная сторона медали. Плюс еще дисквалификация Еременко и травма Дзагоева в самый неподходящий момент. Не верю, что это произойдет, потому что выходы из ситуации есть: дотерпеть два тура до трансферной кампании и поискать что-то на рынке аренды. Свободных агентов. К молодежи можно обратиться», – цитирует специалиста «Собеседник».