Александр Бубнов: «Спартак» за счет активной игры в полузащите победит «Крылья Советов»

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 16-го тура РФПЛ «Крылья Советов» - «Спартак».

- В преддверии матча в Самаре было много разговоров о тяжелых погодных условиях и возможном переносе игры. Однако руководство «Крыльев Советов» все же обещает, что поле будет в хорошем состоянии, так как там работает подогрев. И я могу сказать, что с тех пор, как в Самаре перестелили газон, нареканий к нему действительно нет. Но вот если пойдет снег, это может быть на руку хозяевам. Как мы помним, в Томске красно-белые даже несмотря на холод смогли показать свой футбол, но ведь там не было снегопада, а вот «Крылья Советов» обыграли недавно ту же «Томь» как раз в сильный снегопад.

В целом же я все-таки считаю именно «Спартак» фаворитом в этой встрече. У «Крыльев Советов», правда, очень серьезная группа атаки, и красно-белым придется потрудиться, чтобы ее нейтрализовать. Однако в средней линии преимущество есть уже у «Спартака». И, думаю, именно за счет активной игры в полузащите красно-белые постараются отрезать сильных нападающих самарцев от их средней линии и за счет этого победить, - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что матч «Крылья Советов» - «Спартак» состоится сегодня в 18:00 мск. После 15 туров красно-белые лидируют в чемпионате России, самарцы идут на 14-й строчке.