ВИДЕО ДНЯ: Голкипер забил гол через себя и спас свою команду от поражения в чемпионате ЮАР

Голкипер «Барока» Масулуке Оскарине забил решающий гол ударом через себя в компенсированное время матча с «Орландо Пайретс» и спас свою команду от поражения. Об этом сообщает Lenta.ru

A GOALKEEPER IN SOUTH AFRICA HAS JUST DONE THIS IN THE LAST MINUTE! pic.twitter.com/qaF7egdMdt — Troll Football Media (@Troll__Footbal) November 30, 2016

Встреча, прошедшая в городе Полокване, завершилась со счетом 1:1. После подачи углового голкипер «Орландо» отбил мяч кулаком. Оскарине принял снаряд и нанес точный удар в падении через себя, сравняв счет в игре.



