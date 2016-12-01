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ВИДЕО ДНЯ: Голкипер забил гол через себя и спас свою команду от поражения в чемпионате ЮАР

Источник:  Лента.РуКомментарии

Голкипер «Барока» Масулуке Оскарине забил решающий гол ударом через себя в компенсированное время матча с «Орландо Пайретс» и спас свою команду от поражения. Об этом сообщает Lenta.ru

Встреча, прошедшая в городе Полокване, завершилась со счетом 1:1. После подачи углового голкипер «Орландо» отбил мяч кулаком. Оскарине принял снаряд и нанес точный удар в падении через себя, сравняв счет в игре.


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