Сергей Ковалев: Вернусь в реванше и заберу свои пояса у Уорда, иначе я просто не буду Сергеем Ковалевым

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев высказался о поединке с Андре Уородом, который состоялся 20 ноября.



Напомним, по его итогам победителем вышел представитель Америки, который в начале боя был отправлен россиянином в нокдаун.



«Лично я не встретил проблем, кроме того, что мой организм подсел после шестого раунда. Как только моя скорость упала, Уорд начал что-то делать, он стал заметен в ринге. До этого момента его просто не было видно. Уорд избегал боя, держал, прижимался и бегал. И в первой половине боя я полностью владел ситуацией. Повторюсь, проиграл во второй половине максимум четыре раунда. Так чемпионами не становятся. Если ты боксируешь с действующим обладателем поясов, то должен быть на голову выше. Но он не отбоксировал даже наравне со мной. Плюс был нокдаун.



Америка – это красиво, но Россия – вот где есть сила. Есть выражение «I will kick your ass», у нас говорят несколько иначе. Так вот, я вернусь и дам ему настоящего отцовского леща (улыбается). Первый бой с Паскалем был намного тяжелее для меня. А здесь олимпийский чемпион, которого я даже не почувствовал… С Эгнью был бой тяжелее, чем с Уордом. Андре вообще несложный соперник.

Я вернусь в матче-реванше и заберу свои пояса, иначе я просто не буду Сергеем Ковалевым, если этого не сделаю», – цитирует российского спортсмена «Чемпионат».



Ранее сообщалось, что ответный поединок между Ковалевым и Уордом может состояться в апреле 2017 года.