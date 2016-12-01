«Байер» попытается приобрести Рохо в январе 2017 года
Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо попал в сферу интересов леверкузенского «Байера». Об этом сообщает издание Daily Mail.
По информации источника, клуб из Бундеслиги рассчитывает приобрести игрока «красных дьяволов» в январе 2017 года.
Ранее сообщалось, что наставник «Юнайтед» Жозе Моуринью намерен обновить защитную линию команды, а футболист сборной Аргентины не входит в его планы.
В нынешнем сезоне Рохо провел на клубном уровне 12 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает 26-летнего футболиста в 19 млн евро, а его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2019 года.
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