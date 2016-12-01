Сергей Веденеев: «Уфа» в тактическом плане оказалось на голову сильнее «Зенита»

Чемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Сергей Веденеев поделился впечатлениями от победы петербуржцев над «Уфой» (2:0).

- Тяжко пришлось «Зениту» на таком поле?

- Тяжелей, чем «Уфе». Как, впрочем, и любой атакующей команде, которая предпочитает играть низом. Тем более что сейчас и на хорошем газоне «Зенит» с трудом создает моменты. Однако с упорством, достойным лучшего применения, подопечные Луческу пытались в привычной манере разыгрывать мяч.

- Было много потерь, из-за которых «Уфа» проводила опасные контратаки.

- Первый тайм показал, что нападающие соперника быстрей защитников «Зенита», а потому тревожные эпизоды у ворот Лодыгина будут повторяться. А вот «Зенит» моменты создавал с трудом. Причина? У «Уфы» игра от обороны налажена как ни у одной другой команды. Через полчаса после начала игры стало понятно, что Виктор Гончаренко тщательно подготовил свою команду к зенитовским проходам с флангов. Мака прикрыли начисто, что лично для меня стало большим сюрпризом. На противоположном фланге Кокорин практически весь матч оставался без мяча.

В общем, в тактическом плане в этот вечер «Уфа» оказалась на голову сильнее, - приводит слова Веденеева «Спорт уик-энд».

Напомним, матч «Зенит» - «Уфа» закончился со счетом 2:0. В составе сине-бело-голубых на 84-й минуте мяч забил Жулиано, а на 93-й - Александр Кокорин.

Подопечные Мирчи Луческу идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 34 очка, уфимцы занимают девятую строчку с 22 очками.

Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 3 декабря в гостях против «Ростова», «Уфа» двумя днями позже примет «Томь».