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Защитник сборной Чехии Накладал перешел в «Локомотив»

Источник:  ХК «Локомотив»Комментарии

Ярославский «Локомотив» подписал контракт до конца сезона с защитником сборной Чехии Якубом Накладалом, сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение 28-летнего хоккеиста с ярославским клубом рассчитано до конца сезона. Чешский новичок будет выступать за «Локомотив» под номером 22.

Впервые хоккеист появился в КХЛ в сезоне-2011/12 годов, когда также в середине чемпионата подписал соглашение с уфимским «Салаватом Юлаевым». Следующий сезон воспитанник клуба «Градец Кралове» начинал в московском «Спартаке», а заканчивал его в пражском «Льве». Именно с клубом из столицы Чехии и связан наивысший карьерный успех Якуба в КХЛ. Весной 2014-го в форме «львов» Накладал стал серебряным призером розыгрыша Кубка Гагарина. 

Прошлый сезон чех провел в клубе НХЛ «Калгари», в составе которого сыграл в 27 матчах и набрал пять (2+3) очков. В составе сборной Чехии он является бронзовым призером чемпионата мира-2012 и участником Кубка мира-2016. 

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