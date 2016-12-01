«Спартак» опубликовал фото поля в Самаре
В твиттере московского «Спартака» появилось фото поля в Самаре, где красно-белые сегодня сыграют с «Крыльями Советов».
Матч 16-го тура РФПЛ начнется в 18.00 мск. «Советский спорт» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.
Стадион "Металлург" #прямосейчас Минус десять. До матча #КрыльяСпартак меньше 6 часов! ⚽❄☃☃☃☃☃☃☃☃☃☃☃ pic.twitter.com/Sqvd0pKrNy— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 1 декабря 2016 г.
После 15 туров москвичи возглавляют турнирную таблицу, набрав 37 очков. Самарцы идут на 14-м месте – 11 очков.
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