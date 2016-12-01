Матч «Томи» и «Локомотива» – четвертый в истории РФПЛ, когда команда играет домашний матч в городе соперника

Матч «Томь» – «Локомотив», который состоится сегодня, стал четвертой игрой в чемпионатах России, где команда проводила домашний матч в городе соперника.



Ранее в Москве с ФК «Москва» играл «Амкар» (в 2005 году), так как в Перми ремонтировали поле. Матч завершился вничью 0:0.



В 2009-м московское «Динамо», для которого домашней ареной на время стройки стадиона в Петровском парке стала «Арена Химки», играло с «Химками» (3:2).



В 2015-м «Уфа» провела домашний матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, так как стадион в столице Башкирии не мог принимать матчи РФПЛ. «Уфа» согласилась сыграть домашний матч не на резервном стадионе в Перми, а в Петербурге. После этой игры «Зенит» отпраздновал чемпионство, а тот перенос стал самым резонансным в истории.



Напомним, «Томь» согласилась провести сегодняшний матч с «Локомотивом» в Москве из-за неблагоприятных погодных условий в Томске. Впрочем, погода в четверг вечером будет одинаковой и в Томске, и в Москве. В обоих городах прогнозируют минус 4 градуса и небольшой снег.