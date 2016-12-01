«Крылья Советов» – «Спартак». Москвичи сыграют в белой форме
В матче 16-го тура РФПЛ, который состоится сегодня в Самаре, «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в белой форме.
Сыграем в белых футболках! #КрыльяСпартак— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 1 декабря 2016 г.
⚽❄🔴⚪☃☃☃☃☃☃☃☃☃☃☃ pic.twitter.com/oTeQlAkFMr
Матч начнется в 18.00 мск. «Советский спорт» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.
После 15 туров москвичи возглавляют турнирную таблицу, набрав 37 очков. Самарцы идут на 14-м месте – 11 очков.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически