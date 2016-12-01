Макгрегор получил боксерскую лицензию

читайте также

Александр Емельяненко: Мне всего 35 лет, и я уверен, что еще могу выйти на высокий уровень Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал, как старался поддерживать физическую форму в тюрьме, отметив, что у него есть предложения от ведущих промоутерских компаний.

Боец UFC в грубой форме оскорбил Хабиба Нурмагомедова Американский боец UFC Тони Фергюссон выразил недовольство поведением представителя России Хабиба Нурмагомедова, который должен был драться за титул чемпиона мира на турнире UFC 205 c Эдди Альваресом.

Вердум – Веласкес и еще 12 самых ожидаемых боев декабря «Советский спорт» анонсирует самые ожидаемые бои ММА в декабре.

Американская организация Bellator наложила запрет на проведение Харитоновым боя в России Бой российского бойца Сергея Харитонова против бразильца Франциско Сандро да Силвы, намеченный на 3 декабря в Екатеринбурге в рамках турнира «MixFace», будет отложен по причине запрета, наложенного американской организацией «Bellator» на проведение боев спортсменом в срок до 90 дней, - об этом сообщил Сергей Харитонов.

Безерра прибыл в Россию на бой с Харитоновым Боец смешанного стиля Франциско Сандро да Силва Безерра по прозвищу «Туши Свет» прибыл в Екатеринбург. 3 декабря бразилец проведет бой в рамках турнира «MixFace» против российского тяжеловеса Сергея Харитонова.

Рамзан Кадыров: Емельяненко поступил не этично и не по-мужски, полез в мою семью Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил своим детям вызвать на поединок Федора Емельяненко, выразив недовольство поведением знаменитого бойца, который ранее раскритиковал организацию детских боев в городе Грозный.

Нокаут Макгэнна и возвращение Александра. Обзор главных событий в ММА за неделю Возвращение Александра Емельяненко, жесткий нокаут в исполнении Джека Макгэнна, турнир ACB в Ростове-на-Дону. Все это в нашем обзоре.

Штырков после победы над Антонио Силвой ворвался в топ-30 лучших тяжеловесов мира, обогнав Емельяненко Российский боец смешанного стиля Иван Штырков, который на прошлой неделе в Екатеринбурге победил знаменитого Антонио Силву, значительно улучшил свои позиции в мировом рейтинге лучших тяжеловесов мира.

Вартанян победил Шаблия на турнире ACB 49 В Ростове-на-Дону состоялся турнир по смешанным единоборствам ACB 49, в главном поединке которого Эдуард Вартанян встречался с Александром Шаблием.

Сборная России в полном составе вышла в финал чемпионата мира по ММА в Макао В китайском Макао стартовал чемпионат мира по ММА. По результатам первого соревновательного дня сборная России в полном составе вышла в финал чемпионата мира. В финальных боях чемпионата мира, которые пройдут 28 ноября, встретятся:

Противостояние Беслана Афашагова и Руслана Керимова пройдет в андеркате боя Харитонов-Беззера 3 декабря в Екатеринбурге Победитель Гран-при «Кубок Черного моря», 26-летний Беслан Афашагов (Нальчик) и чемпион Южного Федерального округа по ММА 23-летний Руслан Керимов (Новороссийск) сойдутся в противостоянии за право назваться победителем турнира PRIME SELECTION -2016 в весовой категории до 66 кг.

Венер Галиев: Дух воина во мне присутствовал всегда Чемпион мира по боевому самбо Венер Галиев по прозвищу «Башкир» проведет бой против перспективного бразильского бойца Марсио Андраде.

Ахмедов победил Ноука на турнире UFC Fight Night 101 В Сиднее (Австралия) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 101. В главном поединке Роберт Уиттакер в первом раунде техническим нокаутом победил Дональда Брунсона.

Макгрегор лишился титула чемпиона UFC в полулегком весе Ирландский боец Конор Макгрегор лишился титула чемпиона UFC в полулегком весе, сообщает официальный сайт организации.

Хабиб Нурмагомедов: Первый канал может показать поединок ММА уже в августе Российский боец ММА в легкой весовой категории, претендент на титул чемпиона UFC Хабиб Нурмагомедов уверен, что прямые трансляции турниров по правилам смешанных единоборств дадут импульс развитию всего вида спорта.

Хабиб Нурмагомедов: Женщины в нашей команде есть, но они дома Претендент на чемпионский пояс UFC в легком весе, российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, найдется ли в его новой команде Eagles MMA Team место для представительниц прекрасной половины человечества.

Расул Мирзаев о поражении от Левана Макашвили: Я взял на себя слишком большой груз Российский боец ММА Расул Мирзаев рассказал о причинах первого в своей истории поражения, которое он потерпел во встрече с грузинским бойцом Леваном Макашвили.

Нурмагомедов о названии команды Eagles MMA: У России символ – тоже орел. Так что, почему бы и нет Российский боец ММА, претендент на титул чемпиона UFC в легком весе и президент бойцовской команды Eagles MMA Team рассказал, как появилось название клуба, которое с английского языка переводится, как «орлы».

Объединяй и властвуй! Хабиб Нурмагомедов представил бойцовскую команду Eagles В Москве прошла презентация бойцовской команды Eagles MMA Team, президентом которой стал Хабиб Нурмагомедов.