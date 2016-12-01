Макгрегор получил боксерскую лицензию
Как сообщает издание MMA Fighting, чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор получил боксерскую лицензию в штате Калифорния.
Таким образом, боец из Ирландии теперь может проводить бои по правилам бокса.
Ранее сообщалось, что Макгрегор хочет провести встречу с непобежденным американским боксером Флойдом Мэйвезером.
Отметим, что на днях представители UFC заявили, что ирландец не будет выходить на ринг до начала мая 2017 года.
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