Сергей Карякин: Благодарю болельщиков за каждое слово поддержки

Россиянин Сергей Карякин после поражения от норвежца Магнуса Карлсена на тай-брейке матча за звание чемпиона мира по шахматам выразил слова благодарности своим болельщикам.



«Спасибо вам дорогие друзья!! Благодарю вас за каждое слово поддержки, за ваше внимание к шахматам и ваши потрясающие видео! К сожалению, невозможно ответить и поблагодарить каждого из вас! Но для меня очень ценно то, что в эти дни вы были частью чемпионата мира по шахматам!», – написал Карякин на свое странице в Instagram, выложив следующее видео:

Спасибо ВАМ дорогие друзья!! Благодарю Вас за каждое слово поддержки, за ваше внимание к шахматам и ваши потрясающие видео! К сожалению, невозможно ответить и поблагодарить каждого из Вас! Но для меня очень ценно то, что в эти дни вы были частью Чемпионата мира по шахматам! 👍#Карякинвперед Видео опубликовано Sergey Karjakin (@sergey_karjakin) Ноя 30 2016 в 11:58 PST

Магнус Карлсен победил Сергея Карякина и сохранил титул чемпиона мира



