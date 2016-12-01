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Сергей Карякин: Благодарю болельщиков за каждое слово поддержки

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянин Сергей Карякин после поражения от норвежца Магнуса Карлсена на тай-брейке матча за звание чемпиона мира по шахматам выразил слова благодарности своим болельщикам.

«Спасибо вам дорогие друзья!! Благодарю вас за каждое слово поддержки, за ваше внимание к шахматам и ваши потрясающие видео! К сожалению, невозможно ответить и поблагодарить каждого из вас! Но для меня очень ценно то, что в эти дни вы были частью чемпионата мира по шахматам!», – написал Карякин на свое странице в Instagram, выложив следующее видео:

Магнус Карлсен победил Сергея Карякина и сохранил титул чемпиона мира


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