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Мозякин признан лучшим нападающим КХЛ в ноябре

Источник:  КХЛКомментарии

Хоккеист магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин признан лучшим нападающим ноября в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает официальный сайт лиги. 

В 10 матчах форвард набрал 18 (10+8) очков. На его счету – хет-трик в гостевом матче со «Спартаком», дубль в поединке с «Витязем», а также 37 бросков по воротам. В матче с «Витязем» хоккеист забросил 450-ю шайбу в матчах чемпионата страны. На данный момент нападающий «Магнитки» - лидер в списке бомбардиров и снайперов чемпионата.

Лучшим вратарем признан голкипер «Трактора» Василий Демченко. 22-летний вратарь челябинского клуба отразил 96,98 процента бросков  при коэффициенте надежности 1,19 гола за игру. 

Лучшим защитником признан Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»), в 10 матчах одержавший вместе с командой 7 побед. Лучшим новичком признан защитник Дмитрий Шуленин («Торпедо»), завершивший 9 проведенных матчей с общим показателем полезности +5. 

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