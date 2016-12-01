Марсьяль может вернуться в чемпионат Франции

Тренерский штаб «ПСЖ» заинтересован в услугах нападаюещего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля. Об этом сообщает издание The Sun.



По информации источника, клуб из Лиги 1 планирует осуществить трансфер игрока сборной Франции в 2017 году. Отмечается, что представители «ПСЖ» намерены воспользоваться положением футболиста в стане «красных дьяволов», который недоволен отсутствием доверия со стороны Жозе Моуринью.

В нынешнем сезоне 20-летний форвард провел во всех турнирах за «Юнайтед» 13 матчей, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 32 млн евро, а его контракт с английским клубом рассчитан до 2019 года.

Добавим, что в чемпионате Франции Марсьяль выступал за «Лион» и «Монако».



