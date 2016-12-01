Виталий Мутко: Считаю, что РФПЛ не должна проводить матчи в декабре

Глава РФС Виталий Мутко считает, что зимой не должны проводиться матчи российской футбольной премьер-лиги.

- Лига так решила. Я считаю, что в декабре не надо играть, но сейчас есть календарь и матчи назначены. Понимаете, у нас как плохая погода (в ноябре-декабре), мы начинаем говорить об этом, как хорошая - мы молчим. К тому же у них очень жесткий календарь, потому что в следующем году будет Кубок конфедераций, плюс еврокубки, - цитирует Мутко ТАСС.

В этом сезоне клубы РФПЛ проведут в ноябре-декабре по два матча. Матч 16-го тура «Томь» - «Локомотив» из-за погодных условий был перенесен из Томска в Москву.

