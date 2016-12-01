Сергей Родионов: Если у Карякина еще остались силы, «Спартак» приглашает его на матч с «Рубином»

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Сергей Карякин: Я был полностью не готов играть в быстрые шахматы Россиянин Сергей Карякин после поражения от норвежца Магнуса Карлсена на тай-брейке матча за звание чемпиона мира по шахматам признал, что был полностью не готов противостоять сопернику в быстрых шахматах.

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