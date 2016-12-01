Сергей Родионов: Если у Карякина еще остались силы, «Спартак» приглашает его на матч с «Рубином»
Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Родионов заявил, что столичный клуб пригласил российского шахматиста Сергея Караякина на матч с «Рубином».
«Мы все болели за Сергея, он выступал очень хорошо и достойно. Если у него остались силы, мы приглашаем его на матч чемпионата России против «Рубина». Надеемся, что в будущем Сергей возьмет реванш у Карлсена и завоюет мировую шахматную корону», – цитирует Родионова ТАСС.
Напомним, матч с казанской командой «Спартак» проведет 5 декабря в рамках 17-го тура чемпионата России.
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