Валерий Газзаев: Уход Слуцкого из ЦСКА станет перезагрузкой для клуба

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал новость о том, что наставник армейцев Леонид Слуцкий может покинуть свой пост.

- ЦСКА на протяжении 14 лет является флагманом российского футбола. Все привыкли к его победам и участию в Лиге чемпионов. Но у любых клубов бывают моменты, когда надо сделать перезагрузку, и этот момент настал. Нужно к этому относиться спокойно, а не на эмоциях, - сказал Газзаев ТАСС.

После матча 16-го тура ЦСКА - «Оренбург» (2:0) армейцы расположились на третьем месте в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.