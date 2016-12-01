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Генрих Мхитарян: «Манчестер Юнайтед» в матче с «Вест Хэмом» сделал больше, чем мог

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян высказался подвел итоги матча с «Вест Хэмом», который состоялся в рамках 1/4 финала Кубка Лиги.

Напомним, встреча завершилась победой «красных дьяволов» (4:1), а сам Генрих отдал в этой встрече два голевых паса.

«Я был очень рад выйти на поле. Доволен своей игрой. Вообще, вся команда проделала хорошую работу. «Юнайтед» старался изо всех сил одержать победу в этой встрече. Почему? Потому что в воскресенье матч с лондонским клубом в рамках АПЛ мы не выиграли. На этот раз все сложилось иначе. Все в команде довольны.

Вчера нам удалось реализовать свои моменты, и это очень хорошо. В игре с «Вест Хэмом» мы сделали больше, чем могли, забив четыре мяча. Возможно, «Юнайтед» мог забить и больше, но мы остановились после четвертого гола и стали уделять больше времени обороне. Нужно упорно работать, чтобы быть готовым к матчу с «Эвертоном», – заключил игрок сборной Армении в интервью клубной пресс-службе.

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