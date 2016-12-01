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Владимир Путин: Допинговый скандал позволит России создать самую передовую систему борьбы с допингом

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, затронул тему допингового скандала в российском спорте.

– Допинговый скандал позволит России создать самую передовую систему борьбы с допингом. Нет худа без добра. Новая программа борьбы с допингом будет готова в начале будущего года, – сказал Путин. 

Напомним, после публикации первой части доклада главы Независимой комиссии WADA Ричарда Макларена по расследованию обвинений экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в массовом употреблении российскими спортсменами запрещённых препаратов на Олимпиаде в Сочи WADA рекомендовало отстранить всю сборную России от летних Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

Исполком МОК постановил, что решения по допуску российских спортсменов на Олимпиаду должны в индивидуальном порядке принимать международные спортивные федерации. В итоге сборная России по легкой (кроме Дарьи Клишиной) и тяжелой атлетике была не допущена до ОИ-2016. 

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