Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь0 : 0СКА
Футбол  Терек- : -Краснодар
Биатлон  Индивидуальная гонка. Мужчины
Футбол  Крылья Советов- : -Спартак
Футбол  Томь- : -Локомотив
Футбол  Анжи- : -Амкар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

ВИДЕО: Голкипер «Шапекоэнсе» не смог сдержать слез, объявив о завершении карьеры

Источник:  The TelegraphКомментарии

Как сообщает английское издание The Telegraph, голкипер «Шапекоэнсе» Нивалду, который не полетел вместе с командой на матч финала Южноамериканского кубка против «Атлетико Насьональ», объявил о завершении карьеры.

Отмечается, что такое решение 42-летний игрок принял в связи с авиакатастрофой, в результате которой погибли почти все футболисты клуба.

Также сообщается, что Нивалду отсутствовал на борту самолета, так как хотел провести свой 300-й матч за «Шапекоэнсе» на домашней арене.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Жозе Маурисио: Авиакатастрофа в Колумбии? Главное сейчас – помогатьПолузащитник «Зенита» Жозе Маурисио прокомментировал авиакатастрофу в Колумбии, в результате которой погибли футболисты клуба «Шапекоэнсе».«Зенит» – «Уфа». Фанаты хозяев выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в КолумбииБолельщики «Зенита» вывесили баннер со словом «Condolencias», которое с португальского переводится как «Соболезнования».Защитник «Кубани» Аподи: «Шапекоэнсе» был мне настоящим домом, обязательно поеду на церемонию прощанияЭкс-защитник «Шапекоэнсе» Аподи, который выступает за краснодарскую «Кубань», заявил, что планирует посетить прощальную церемонию с представителями команды, а также вспомнил время, проведенное в бразильской клубе.Роналду пожертвовал 3 млн евро семьям погибших игроков «Шапекоэнсе»Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду не остался в стороне от трагедии, которая произошла с бразильским клубом «Шапекоэнсе».Средства, вырученные с матча «Барселона» – «Реал», будут переданы «Шапекоэнсе»Как сообщает Мidiario.com, средства, вырученные с матча чемпионата Испании «Барселона» - «Реал», будут переданы бразильскому клубу «Шапекоэнсе».Буллит Панарина, 33 сейва Василевского и 10 очков Мозгова. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.«Шапекоэнсе» отправили в Колумбию группу из врачей и юристовРуководство футбольного клуба «Шапекоэнсе» отправило в Колумбию, на место крушения самолета группу врачей и юристов, сообщает пресс-служба клуба.Защитник «Шапекоэнсе» Рушел прооперирован и переведен в другую больницуЗащитник футбольного клуба «Шапекоэнсе» Алан Рушел, получивший множество переломов, в том числе позвоночника, в авиакатастрофе в Колумбии, сохраняет чувствительность конечностей, сообщает ESPN.Матч «Ливерпуль» – «Лидс» начался с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе (видео)Матч 1/4 финала Кубка английской лиги между «Ливерпулем» и «Лидс» начался с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе, которой погибли футболисты бразильского клуба «Шапекоэнсе».Бразильские клубы предложили гарантировать «Шапекоэнсе» место в чемпионате на три сезонаБразильские клубы обратились к Федерации футбола страны с предложением гарантировать «Шапекоэнсе» место в Серии А на ближайшие три года, сообщает Reuters.Голкиперу «Шапекоэнсе» Фольманну ампутировали ногуВратарь «Шапекоэнсе» Джексон Фольманн выжил в авиакатастрофе, в которой погибли большинство его партнеров по команде. Врачам пришлось ампутировать ему ногу.Ромуло: Кайо Жуниор, который погиб в авиакатастрофе, не чужой для МаурисиоПолузащитник «Спартака» Ромуло рассказал, как воспринял известие об авиакатастрофе, в которой погибли игроки и тренеры бразильского «Шапекоэнсе».«ПСЖ» пожертвует «Шапекоэнсе» 40 миллионов евро«ПСЖ» решил оказать помощь бразильскому клубу «Шапекоэнсе». Напомним, что их тренеры и большая часть игроков погибли в авиакатастрофе.Голкипер «Шапекоэнсе» Бук не полетел с командой, так как отмечал день рожденияВратарь «Шапекоэнсе» Марсело Бук не полетел с командой в Колумбию и избежал смерти, так как остался дома отмечать день рождения. Об этом сообщил агент игрока Антонио Араужо.Бразильские клубы предлагают для «Шапекоэнсе» бесплатную аренду игроков на 2017 год и три года без возможности вылета из серии АРяд бразильских клубов сделали совместное заявление по ситуации с «Шапекоэнсе». Напомним, что тренеры и большинство игроков команды погибли в авиакатастрофе.Их будет помнить весь мир... Фотопост о гибели команды «Шапекоэнсе»Их будет помнить весь мир... Фотопост о гибели команды «Шапекоэнсе»Сегодня утром в горах Колумбии разбился самолет, на борту которого находились игроки бразильской футбольной команды «Шапекоэнсе».Мать голкипера «Шапекоэнсе» Данило опровергла новость о его смертиГолкипер «Шапекоэнсе» Маркос Данило жив, несмотря на предыдущие сообщения о его смерти. Об этом сообщила мать футболиста.«Гремио» предлагает бразильским клубам бесплатно отдать «Шапекоэнсе» футболистов для участия в сезоне-2017«Гремио» предложил оказать помощь «Шапекоэнсе» для того, чтобы команда в следующем сезоне смогла сыграть в чемпионате Бразилии. Напомним, большинство игроков и тренерский штаб клуба погибли в авиакатастрофе.Последний тур чемпионата Бразилии перенесен на 11 декабря из-за гибели игроков «Шапекоэнсе»В связи с авиакатастрофой в Колумбии перенесены матчи последнего, 38-го тура чемпионата Бразилии. Напомним, что в результате происшествия погибли игроки «Шапекоэнсе».Путин выразил соболезнования президенту Бразилии в связи с авиакатастрофойПрезидент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Бразилии коллеге Мишелу Темеру. Напомним, в авиакатастрофе бразильского пассажирского самолета в Колумбии погибли футболисты клуба «Шапекоэнсе».

Шапекоэнсе
Шапекоэнсекалендарьстатистика

Cпецпредложение