ВИДЕО: Голкипер «Шапекоэнсе» не смог сдержать слез, объявив о завершении карьеры

Как сообщает английское издание The Telegraph, голкипер «Шапекоэнсе» Нивалду, который не полетел вместе с командой на матч финала Южноамериканского кубка против «Атлетико Насьональ», объявил о завершении карьеры.



Отмечается, что такое решение 42-летний игрок принял в связи с авиакатастрофой, в результате которой погибли почти все футболисты клуба.



Также сообщается, что Нивалду отсутствовал на борту самолета, так как хотел провести свой 300-й матч за «Шапекоэнсе» на домашней арене.

Nivaldo, the goalkeeper for Chapecoense who didn't travel to Colombia, has retired from football. 😪💔🇧🇷🙏 pic.twitter.com/czc9NA0HlQ