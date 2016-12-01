Трефилов объявил состав женской сборной России на сбор перед чемпионатом Европы

Сегодня женская сборная России по гандболу начинает финальный этап подготовки перед чемпионатом Европы, который пройдет в Швеции с 4 по 18 декабря.

Национальная команда проведет сбор в Новогорске, который продлится до 4 декабря. Тренерский штаб сборной России во главе с Евгением Трефиловым вызвал на сбор 19 гандболисток, сообщает официальный сайт ФГР.

Вратари: Виктория Калинина («Кубань»), Кира Трусова («Астраханочка»), Елена Уткина («Лада»)

Правые крайние: Марина Судакова («Кубань»), Анна Вяхирева («Ростов-Дон»)

Правые полусредние: Антонина Скоробогатченко («Динамо-Синара»), Анна Сень («Ростов-Дон»)

Разыгрывающие: Дарья Дмитриева («Лада»), Ольга Горшенина («Кубань»), Карина Сабирова («Астраханочка»)

Левые полусредние: Владлена Бобровникова («Ростов-Дон»), Виктория Жилинскайте («Кубань»), Елизавета Малашенко («Лада»), Анастасия Суслова, Полина Ведехина (обе – «Динамо-Синара»)

Левые крайние: Дарья Самохина («Лада»), Кристина Кожокарь («Астраханочка»)

Линейные: Яна Жилинскайте («Кубань»), Ксения Макеева («Ростов-Дон»)

4 декабря сборная России отправится в Швецию. На предварительной стадии чемпионата Европы российские гандболистки встретятся с командами Хорватии (5 декабря), Румынии (7-го) и Норвегии (9-го).