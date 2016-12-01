Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь0 : 0СКА
Футбол  Терек- : -Краснодар
Биатлон  Индивидуальная гонка. Мужчины
Футбол  Крылья Советов- : -Спартак
Футбол  Томь- : -Локомотив
Футбол  Анжи- : -Амкар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Трефилов объявил состав женской сборной России на сбор перед чемпионатом Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня женская сборная России по гандболу начинает финальный этап подготовки перед чемпионатом Европы, который пройдет в Швеции с 4 по 18 декабря.

Национальная команда проведет сбор в Новогорске, который продлится до 4 декабря. Тренерский штаб сборной России во главе с Евгением Трефиловым вызвал на сбор 19 гандболисток, сообщает официальный сайт ФГР.

Вратари: Виктория Калинина («Кубань»), Кира Трусова («Астраханочка»), Елена Уткина («Лада»)
Правые крайние:  Марина Судакова («Кубань»), Анна Вяхирева («Ростов-Дон»)
Правые полусредние: Антонина Скоробогатченко («Динамо-Синара»), Анна Сень («Ростов-Дон»)
Разыгрывающие:  Дарья Дмитриева («Лада»), Ольга Горшенина («Кубань»), Карина Сабирова («Астраханочка»)
Левые полусредние: Владлена Бобровникова («Ростов-Дон»),  Виктория Жилинскайте («Кубань»), Елизавета Малашенко («Лада»), Анастасия Суслова, Полина Ведехина (обе – «Динамо-Синара»)
Левые крайние: Дарья Самохина («Лада»), Кристина Кожокарь («Астраханочка»)
Линейные: Яна Жилинскайте («Кубань»), Ксения Макеева («Ростов-Дон»)

4 декабря сборная России отправится в Швецию. На предварительной стадии чемпионата Европы российские гандболистки встретятся с командами Хорватии (5 декабря), Румынии (7-го) и Норвегии (9-го). 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
До 4 декабря российские гандболистки будут тренироваться в НовогорскеТренерский штаб женской сборной России во главе с Евгением Трефиловым вызвал 19 гандболисток на сбор в рамках подготовки к чемпионату Европы, сообщает официальный сайт Федерации гандбола России (ФГР).Россия проиграла Норвегии в «Золотой лиге» и заняла третье местоЖенская сборная России по гандболу проиграла Норвегии (26:28) в заключительном матче «Золотой лиги» в Норвегии.Российские гандболистки крупно проиграли Дании в «Золотой лиге»Женская сборная России уступила команде Дании на турнире «Золотая лига», который проходит в Норвегии. Наши девушки проиграли скандинавкам 8 мячей – 22:30 (12:16).Российские гандболистки с победы стартовали в «Золотой лиге»Российские гандболистки с победы стартовали в «Золотой лиге»Женская сборная России по гандболу одержала первую победу на турнире «Золотая лига», который проходит в Норвегии. Со счетом 30:23 наши девушки обыграли француженок.Трефилов включил лучшую гандболистку ОИ-2016 Вяхиреву в сборную России на «Золотую лигу»Тренерский штаб сборной России во главе с Евгением Трефиловым определился с составом, который отправится на второй этап «Золотой лиги».Евгений Трефилов: Экспертный совет поддержал идею создания второй женской сборной РоссииГлавный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов сообщил, что экспертный совет министерства спорта РФ поддержал идею создания второй национальной команды.Назван состав женской сборной России по гандболу на сбор в НовогорскеГлавный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов определился со списком игроков, которые получат вызов на первый сбор в рамках подготовки ко второму этапу «Золотой лиги», сообщает официальный сайт Федерации гандбола России (ФГР).Сергей Шишкарев: Проведение женского ЧМ-2023 важно России в плане отбора на ОлимпиадуПрезидент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев сообщил, что возможное проведение женского чемпионата мира 2023 года по гандболу будет важно для России в плане отбора на Олимпийские игры.Антон Ревенко: Зарплата Лесли сопоставима с зарплатой ТрефиловаГенеральный директор «Ростов-Дона» Антон Ревенко рассказал о финансовом положении клуба.Сергей Шишкарев: Сборная России – это 15 золушекПрезидент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев сравнил игроков женской сборной России, победившей на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, с золушками.Евгений Трефилов: Скоробогатченко – талантливый игрок, но она еще ничего не показалаГлавный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов оценил игру Антонины Скоробогатченко на «Золотой лиге» в Дании.Евгений Трефилов: Олимпийские чемпионки не показывают своего уровняГлавный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов подвел итоги выступления на турнире «Золотая лига».Женская сборная России проиграла Франции на турнире «Золотая лига»Женская сборная России по гандболу потерпела поражение от Франции со счетом 22:23 на турнире «Золотая лига» в Дании.Женская сборная России проиграла Норвегии на турнире «Золотая лига»Женская сборная России по гандболу потерпела поражение от Норвегии (23:28) на турнире «Золотая лига» в Дании.Тренер сборной России Алексей Алексеев: Олимпийские чемпионки выглядели бледноватоТренер сборной России Алексей Алексеев подвел итоги матча «Золотой лиги» с Данией (22:32).Российские гандболистки проиграли Дании в матче «Золотой лиги»Гандболистки сборной России проиграли команде Дании в первом матче представительного турнира «Золотая лига».Людмила Постнова выбрана капитаном сборной РоссииТрехкратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в Пекине Людмила Постнова выбрана капитаном сборной России по гандболу, сообщает официальный сайт Федерации гандбола России.Евгений Трефилов: Начинается новый олимпийский цикл, и нам надо наигрывать молодежьГлавный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов рассказал о выборе состава на международный турнир «Золотая лига» в Дании.Евгений Трефилов: Вместе с опытными игроками поможем Скоробогатченко адаптироваться в сборнойГлавный тренер женской сборной России Евгений Трефилов прокомментировал выбор состава команды на «Золотую лигу» в Дании.Женская сборная России отправилась на «Золотую лигу» в ДаниюЖенская сборная России отправилась в Данию, где примет участие в турнире «Золотая лига».

Россия
Россиякалендарьстатистика
Евгений Трефилов
Евгений Трефиловвсе новости

Cпецпредложение