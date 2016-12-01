Сын Зидана: Рад забить гол за «Реал» в официальном матче, но это только начало
Полузащитник «Реал-Мадрид Кастильи» Энцо Зидан поделился эмоциями после победы «сливочных» в матче 1/16 финала Кубка Испании с «Леонесой» (6:1).
Напомним, 18-летний игрок дебютировал за основу мадридской команды в этой игре и сумел забить один гол.
«Отличиться в официальном матче за «Реал» – мечта любого футболиста. Очень счастлив выйти на поле и помочь команде победить. Это был особенный вечер для меня. Я должен упорно работать на тренировках и ждать своего шанса, однако, начало уже положено. В команде ко мне относятся, как и к остальным молодым игрокам», – сказал игрок в интервью клубной пресс-службы.
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