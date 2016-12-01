Сын Зидана: Рад забить гол за «Реал» в официальном матче, но это только начало

Жерар Пике: Если «Реал» обыграет «Барселону», оторвется на 9 очков, а это очень много

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился ожиданиями от предстоящей встречи с мадридским «Реалом» в 14-м туре чемпионата Испании.