«Томь» – «Локомотив». Номинальные гости сыграют в белом
Футболисты «Локомотива» выйдут на матч 16-го тура РФПЛ против «Томи» в белом комплекте формы.
Напомним, что матч состоится сегодня в Москве. Номинальные хозяева поля томичи сыграют в зеленом.
#ТомьЛоко— ФК Локомотив (@fclm_official) 1 декабря 2016 г.
Мы сыграем в белом комплекте формы, а номинальные хозяева поля – в зеленом. pic.twitter.com/YEyQQTRYDS
Начало встречи в 19.30 мск. «Советский спорт» проведет прямую текстовую трансляцию матча.
После 15 туров «Локомотив» занимает 11-е место, набрав 17 очков, «Томь» идет на 15-й строчке – 9 очков.
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