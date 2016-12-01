Матч «Ростов» – «Зенит» состоится 3 декабря

Сергей Родионов: Если у Карякина еще остались силы, «Спартак» приглашает его на матч с «Рубином»

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Родионов заявил, что столичный клуб пригласил российского шахматиста Сергея Караякина на матч с «Рубином».