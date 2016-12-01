Матч «Ростов» – «Зенит» состоится 3 декабря
Матч 17-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Зенитом» состоится 3 декабря, как и было запланировано ранее, сообщает официальный сайт питерского клуба.
Ранее в СМИ была информация, что клубы вели переговоры по поводу того, чтобы перенести матч на весну. В итоге было принято решение – не переносить декабрьскую встречу.
Игра состоится в Ростове-на-Дону в 19:00 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Матч
Место и дата
03 декабря 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция
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