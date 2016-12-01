«Спартак» и судьи не имеют претензий к полю в Самаре

«Спартак» и арбитры не имеют претензий к качеству поля самарского стадиона «Металлург», сообщили ТАСС в пресс-службе самарского клуба по итогам предматчевого совещания.

– На совещании делегаты сразу же сказали, что службы стадиона при подготовке поля к игре со «Спартаком» сделали все, что в их силах, беря в голову тот факт, что с «Томью» «Крылья» играли три дня назад. Замечаний по газону нет. В последние годы подобное возмущение было год назад со стороны «Краснодара». Не было претензий у «Томи», да и «Спартак» ничего такого не сказал, – сообщили ТАСС в пресс-службе.

«Спартак» опубликовал фото поля в Самаре

Матч между «Крыльями Советов» и «Спартаком» состоится сегодня в 18:00 в рамках 16-го тура РФПЛ. После 15 туров красно-белые лидируют в чемпионате России, самарцы идут на 14-м месте.