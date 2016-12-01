Сергей Ковалев: Мне нужен тренер по тактике, который будет поправлять мои ошибки, видя их со стороны

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев рассказал, что его команда потерпит некие изменения после поражения от Андре Уорда.



Напомним, по итогам боя, который состоялся 20 ноября, победителем вышел представитель Америки, который в начале встречи был отправлен россиянином в нокдаун.



– Почему никто из вашего приближения не скорректировал работу? Например, ваш тренер Джон Дэвид Джексон.

– Джон же никогда не выстраивает для меня тактику на мои бои и план тренировок, он по сути просто держит мне лапы, а всю тактику выстраиваю лично я сам. Сейчас я думаю, что мне сделать и что изменить в своем тренировочном лагере. В первую очередь мне нужен тот, кто будет подсказывать мне именно по тактике и поправлять мои ошибки, видя их со стороны. Сейчас главное сделать правильные выводы, и нужно что-то менять, а начну прежде всего с самого себя. А там будет видно. Не хочу никого обвинять в том, что произошло, просто пришло время меняться, – сказал Ковалев в интервью «Чемпионату».