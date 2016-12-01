ЦСКА обыграл «Амур»
«Амур» дома уступил ЦСКА (1:2) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличился Владислав Ушенин, у гостей - Кирилл Петров и Вячеслав Основин.
Дальневосточники занимают 13-е место в Восточной конференции, армейцы идут вторыми на Западе.
3 декабря «Амур» примет СКА, а ЦСКА в тот же день сыграет на выезде с «Адмиралом».
Матч
Амур - ЦСКА - 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Голы:
Ушенин В. (Литовченко), 15:04 (1:0). Петров (Попов, Основин), 27:22 (1:1 - бол.). Основин (Петров, Попов), 51:25 (1:2 - бол.).
Место и дата
01 декабря 12:30, Платинум Арена, Онлайн-трансляция
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