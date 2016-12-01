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Виталий Мутко: Сборной России сложно найти соперников для товарищеских матчей

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что сборная России по футболу испытывает колоссальные проблемы при организации товарищеских матчей для подготовки к ЧМ-2018.

- Мы попали в сложнейшую ситуацию. У нас нет гарантированных матчей, и мы из-за этого испытываем колоссальные проблемы. У всех сборных расписаны соперники, свои планы - очень сложно найти оппонента. При попытках достичь договоренности нам выдвигаются все новые требования - то изменяют даты, то вынуждают играть в неподходящих для нас условиях.

Сейчас думаем о матче, который должен пройти в марте. Одна игра фактически уже запланирована, над второй думаем, - цитирует Мутко ТАСС. 

Напомним, что первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира должны принять Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

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