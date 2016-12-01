Бибрас Натхо: Нам крайне важно уйти на перерыв в чемпионате России на мажорной ноте
Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился впечатлениями от победы над «Оренбургом» (2:0) в 16-м туре чемпионата России.
- Было очень тяжело играть, холодно и поле не лучшего качества. Но это все не в счет, самое главное - мы победили и взяли три очка.
- Ты
реализовал пенальти второй раз подряд.
Как оценишь свою игру?
- Надо забивать, неважно: с пенальти или с игры. В прошлый раз мой гол не привел к победе, сегодня позволил выиграть, это очень приятно.
- Каким
будет настрой на «Урал»? Это будет
заключительный домашний матч в календарном
году.
- Мы обязаны побеждать. Будет еще один тяжелый матч, но мы сделаем все, что можем, чтобы выиграть. Нам крайне важно уйти на перерыв в чемпионате России на мажорной ноте.
Натхо 26 (1:0 - пен.). Игнашевич 79 (2:0). ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий А., Фернандес, Березуцкий В., Щенников, Головин, Миланов, Натхо, Тошич (Игнашевич, 65), Вернблум (Набабкин, 83), Чалов (Страндберг, 72) Оренбург: Гутор, Андреев, Ойеволе, Полуяхтов, Ефремов (Делькин, 57), Коронов (Батов, 77), Малых, Померко, Воробьёв, Нехайчик (Бамба, 85), Афонин Тошич, 54; Игнашевич, 68 - Померко, 20; Андреев, 59 нет - Андреев, 75 Сергей Иванов (Россия) 30 ноября 19:30, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Состав
Предупреждения:
Удаления:
Судья:
Место и дата
Натхо 26 (1:0 - пен.). Игнашевич 79 (2:0).
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий А., Фернандес, Березуцкий В., Щенников, Головин, Миланов, Натхо, Тошич (Игнашевич, 65), Вернблум (Набабкин, 83), Чалов (Страндберг, 72)
Оренбург: Гутор, Андреев, Ойеволе, Полуяхтов, Ефремов (Делькин, 57), Коронов (Батов, 77), Малых, Померко, Воробьёв, Нехайчик (Бамба, 85), Афонин
Тошич, 54; Игнашевич, 68 - Померко, 20; Андреев, 59
нет - Андреев, 75
Сергей Иванов (Россия)
30 ноября 19:30, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция