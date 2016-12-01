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Бибрас Натхо: Нам крайне важно уйти на перерыв в чемпионате России на мажорной ноте

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился впечатлениями от победы над «Оренбургом» (2:0) в 16-м туре чемпионата России.

- Было очень тяжело играть, холодно и поле не лучшего качества. Но это все не в счет, самое главное - мы победили и взяли три очка.

- Ты реализовал пенальти второй раз подряд. Как оценишь свою игру?
- Надо забивать, неважно: с пенальти или с игры. В прошлый раз мой гол не привел к победе, сегодня позволил выиграть, это очень приятно.

 - Каким будет настрой на «Урал»? Это будет заключительный домашний матч в календарном году.
- Мы обязаны побеждать. Будет еще один тяжелый матч, но мы сделаем все, что можем, чтобы выиграть. Нам крайне важно уйти на перерыв в чемпионате России на мажорной ноте.

Матч

ЦСКА - Оренбург - 2:0 (1:0)

Голы

Натхо 26 (1:0 - пен.). Игнашевич 79 (2:0).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий А., Фернандес, Березуцкий В., Щенников, Головин, Миланов, Натхо, Тошич (Игнашевич, 65), Вернблум (Набабкин, 83), Чалов (Страндберг, 72)

Оренбург: Гутор, Андреев, Ойеволе, Полуяхтов, Ефремов (Делькин, 57), Коронов (Батов, 77), Малых, Померко, Воробьёв, Нехайчик (Бамба, 85), Афонин

Предупреждения:

Тошич, 54; Игнашевич, 68 - Померко, 20; Андреев, 59

Удаления:

нет - Андреев, 75

Судья:

Сергей Иванов (Россия)

Место и дата

30 ноября 19:30, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция


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