Бибрас Натхо: Нам крайне важно уйти на перерыв в чемпионате России на мажорной ноте

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился впечатлениями от победы над «Оренбургом» (2:0) в 16-м туре чемпионата России.

- Было очень тяжело играть, холодно и поле не лучшего качества. Но это все не в счет, самое главное - мы победили и взяли три очка.

- Ты реализовал пенальти второй раз подряд. Как оценишь свою игру?

- Надо забивать, неважно: с пенальти или с игры. В прошлый раз мой гол не привел к победе, сегодня позволил выиграть, это очень приятно.

- Каким будет настрой на «Урал»? Это будет заключительный домашний матч в календарном году.

- Мы обязаны побеждать. Будет еще один тяжелый матч, но мы сделаем все, что можем, чтобы выиграть. Нам крайне важно уйти на перерыв в чемпионате России на мажорной ноте.