Болельщиками вернут деньги за билеты на матч «Амкар» – «Оренбург»
В связи с переносом времени начала матча 17-го тура «Амкар» – «Оренбург» болельщики смогут сдать приобретенные билеты, сообщается на официальном сайте пермского клуба.
Вход на игру будет свободным.
Накануне РФПЛ перенесла начало матча, который пройдет 5 декабря, на три часа – с 17:00 мск на 14:00 мск.
«Амкар» после 15 встреч занимает седьмое место, «Оренбург» после 16 игр – на 13-й строчке.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически