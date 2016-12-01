«Адмирал» одолел «Северсталь»
«Адмирал» дома взял верх над «Северсталью» (2:1) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличились Дмитрий Лугин и Сергей Барбашев, у гостей - Денис Ежов.
Дальневосточники занимают шестое место в Восточной конференции, команда из Череповца идет 13-й на Западе.
3 декабря «Адмирал» примет ЦСКА, а «Северсталь» в тот же день сыграет в гостях с «Куньлунем».
Матч
Адмирал - Северсталь - 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
Голы:
Лугин (Александров), 21:23 (1:0). Ежов (Уилсон, Магогин), 25:47 (1:1 - бол.). Барбашев (Макаренко), 32:17 (2:1).
Место и дата
01 декабря 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция
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